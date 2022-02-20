Оксана Байрак в очередной раз решила пообщаться в сети со своими поклонниками. Украинский режиссер, сценарист и телеведущая заинтриговала фото с ребенком. Данный снимок Байрак опубликовала в Instagram-сторезе, отвечая на вопрос, правда ли, что у нее есть ребенок. При этом режиссер не дала конкретного ответа. "Многих огорчу", — написала она. На снимке она изображена вместе с маленькой девочкой, лицо которой скрыла смайликом.

Скриншот из Instagram Стоит отметить, что Байрак часто говорила о том, что хочет стать мамой дочери, которую назвала Лизой. В 2019 году она показала фото с малышом, но так и не призналась, была ли это дочь. Но пользователи сети приветствовали ее с пополнением. С тех пор знаменитость ничего не говорила о ребенке и выставляла только свои фото. Отметим, что Байрак встречается с мужчиной, который младше ее на 23 года. Пара находится в отношениях с 2011 года. Они познакомились во время съемок программы "Давай поженимся". Ходят слухи, что в 2019 году она воспользовалась услугами суррогатной матери и воспитывает дочь Лизу. Напомним, Оксана Байрак показала свои фотографии в пластику. Также она показала школьный снимок. Раньше мы писали, как сейчас выглядит дочь Ольга Фреймут, которой уже 16 лет.