Россия и Белоруссия приняли решение продолжить совместные военные учения. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал такой шаг ожидаемым. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

По словам Резникова, Украина заранее приняла соответствующие меры по продолжению военных учений на территории Беларуси.

"С каждым днем все больше людей будут осознавать, что мы действительно защищаем Европу. Это откроет возможности для новых союзов и увеличения поддержки на разных уровнях", — добавил министр. Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент России Владимир Путин и лидер белорусского режима Александр Лукашенко решили продолжить совместные военные учения после завершения "Союзной решительности-2022".