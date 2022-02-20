На днях исполнитель роли Джеймса Бонда Дэниел Крэйг стал гостем американского ТВ-шоу Стивена Кольбера. Актер рассказывал о съемках в заключительной для себя части бондианы "Не пора умирать", а также поделился интересными фактами о совместной работе с Елизаветой II. Речь идет о проморолике, который был снят в 2012 году во время Олимпийских игр в Лондоне и праздновании бриллиантового юбилея правления Ее Величества. По воспоминаниям Крэйга, королева "одобрила идею о совместных съемках за пять минут". А к съемкам отнеслась очень творчески, предлагая свои идеи и отпуская шутки по поводу выражения лица агента 007. Дэниел Крейг рассказал, что частный разговор с королевой произошел неожиданно – в Букингемский дворец его вызвал срочно режиссер Дэнни Бойл. Просмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от James Bond 007 (@007) "В тот день я был сварлив, а Ее Величество было очень игриво настроено. Она предлагала идеи для совместной съемки в ее покоях. Было очевидно, что она смотрела все фильмы с моим участием, и даже прокомментировала мою умышленную серьезность…" Да, фотографируйте нас. И его, хотя он никогда не улыбается, верно?", – сказала в шутку Елизавета II.

Дэниел Крэйг в "Не время умирать" (фото: instagram.com/007) К слову, новый Джеймс Бонд будет известен уже скоро – актер, заменяющий в должности Дэниела Крейга, будет назван после премии "Оскар".

Елизавета II любит фильмы Крэйга (flickr.com) Раньше мы писали о вероятных претендентах на эту роль. Также на днях стало известно, что здоровье королевы сильно пошатнулось. Читайте о любимом завтраке Елизаветы II, который она ест каждый день уже 70 лет.