Европейский союз не может вечно предлагать "оливковую ветвь" России, пока она проводит ракетные испытания и грозит вторжением в Украину. Военная агрессия приведет к масштабным санкциям против России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы Европейского совета Шарля Мишеля на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, на фоне обострения на Донбассе и угрозы российского вторжения в Украину есть большой вопрос, хочет ли Кремль вообще идти на диалог с Западом по гарантиям безопасности. "Несколько дней назад их слова дали очень маленький лучик надежды. Но их действия принимают форму продолжающегося наращивания военной мощи, серьезных инцидентов на Донбассе, в том числе и сегодня. Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь, пока Россия проводит ракетные испытания и продолжает накапливать войска . Одно можно сказать наверняка: если будет дальнейшая военная агрессия, мы ответим масштабными санкциями", — отметил Мишель. Он подчеркнул, что Евросоюз твердо поддерживает Украину, суверенитет и его территориальную целостность. "Народ Украины сделал свободный выбор демократических ценностей, верховенства закона и реформ, и это имеет большое значение. Но этот демократический выбор воспринимается Кремлем как экзистенциальная угроза из-за возможного распространения на весь регион", — добавил Мишель. Отметим, словосочетание "оливковая ветвь" в данном контексте использовано как символический атрибут мира, согласия и мудрости. Напомним, ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал ЕС уже сейчас ввести санкции против России из-за эскалации вокруг Украины. Британия пригрозила, что может запретить въезд российским олигархам.