Очистить отварное яйцо от скорлупы умеет даже ребенок. Но вот сделать это за две секунды и при этом получить яйцо абсолютно целым – так вы точно не умеете. Какой способ поможет вам очистить яйца за две секунды одним легким движением руки – читайте ниже. Обычно чистка яйца от скорлупы не занимает много времени. Но бывают ситуации, когда это нужно сделать очень быстро или гарантированно получить яйцо абсолютно целым – например, для оформления блюд или салата. Скорлупа часто прилипает к яйцу даже после погружения в холодную воду. Это зависит от многих факторов и создает массу неудобств. Соскоблить скорлупу из яйца маленькими кусочками – занятие точно не для слабонервных. Но есть один обычный метод, который вам поможет снять скорлупу за пару секунд. Достаньте отварное яйцо из кастрюли и положите в стакан. Наполните стакан наполовину холодной водой и закройте сверху ладонью А затем в течение 3 секунд энергично потрясите стакан в разные стороны. Вот и все. Теперь вам достаточно потянуть скорлупу, и она снимется с яйца сразу вся. Более подробно этот хитрый способ можно рассмотреть на этом видео: Напомним, ранее мы писали о том, какой хитрый ингредиент добавляли к вареным овощам наши бабушки, чтобы сделать их вкуснее. А также мы рассказывали о том, как быстро можно реанимировать липучки на обуви.