Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что напряженность ситуации вокруг Украины достигла своего максимума. По его словам, любая провокация может привести к непоправимому. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Первого канала". Как заявил Песков, заявления Запада о возможном вторжении России в Украину приводят к "нагнетанию напряженности". "А когда напряженность доведена до максимума, как сейчас, например, на линии столкновения, то любая искра, любое незапланированное событие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям ", – пояснил представитель Кремля. Напомним, 17 февраля на Донбассе серьезно обострилась ситуация, боевики ежедневно совершают десятки обстрелов вдоль всей линии разграничения. Вместе с тем, Россия заявляет о якобы обстрелах своей территории с украинской стороны, но Киев все подобные заявления опровергает и требует расследования.