Возможный отказ Российской Федерации от участия в инициированных Украиной консультаций стран-участниц Будапештского меморандума не влияет на решение других гарантов. Киев намерен проверить, работает ли созданная этим меморандумом система безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. "Мы ничего не делаем ради эффектности…, только ради эффективности. Нам нужны эффективные международные механизмы обеспечения безопасности нашей страны, и мы будем над этим работать. И нужно сейчас проверить, работает ли система безопасности, созданная Будапештским меморандумом и связанными с ним решениями, не работает ли. Мы это сделаем искренне и с благими намерениями", — отметил Кулеба. По его словам, в ближайшее время Украина обратится ко всем странам-гарантам с призывом провести консультации. "Но не просто провести консультации, а выйти с конкретными решениями о шагах, которые будут применены для обеспечения безопасности Украины. На этом этапе могу добавить один элемент – отказ Российской Федерации от таких консультаций не должен влиять на решение других стран-гарантов об участии в консультациях "Эти гарантии безопасности давались Украине в 1994 году не от группы стран, а от каждой страны индивидуально", — добавил Кулеба. В то же время он выразил надежду, что Москва подтвердит участие в этих консультациях. Напомним, накануне на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский инициировал консультации по поводу Будапештского меморандума. Детальнее об этом документе читайте в материале "Основан на отказе Украины от ядерного оружия. В чем суть Будапештского меморандума".