Минимальная зарплата в Украине резко выросла за последние годы. Однако в 2022 году она поднимется всего на 200 гривен, а в дальнейшем будет расти очень медленно. О том, как определяется минимальная зарплата и на что влияет в материале РБК-Украина. Резкий рост и замедление Показатель минимальной зарплаты закладывается в бюджете Украины. В 2020 году было принято решение о ее значительном повышении. С 1 сентября она выросла 4723 гривен до 5000 гривен, а с 1 января 2021 года – до 6000 гривен. С 1 декабря 2021 размер повысили до 6500 гривен. Однако Кабинет Министров заложил в государственный бюджет на 2022 год незначительный рост минимальной зарплаты. Минималка вырастет на 200 гривен с 1 октября. Согласно документу, в 2022 году минимальная заработная плата составит: в месячном размере: с 1 января – 6500 гривен, с 1 октября – 6700 гривен; в почасовом размере: с 1 января – 39,26 гривны, с 1 октября – 40,46 гривны. Бюджетная декларация на 2022-2024 годы, поддержанная в июле 2021 года Верховной Радой Украины, предусматривает незначительное повышение минимальной заработной платы. За три года минималка вырастет на 18%. С 1 января 2024 года его размер составит 7665 гривен. На что влияет минималка Размер минимальной зарплаты в основном влияет на зарплаты бюджетников, размер налогов, а также на величину пенсий и социальные пособия. В частности, от минимальной зарплаты зависят должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждений, учреждений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы. После повышения минималки пропорционально растут и зарплаты бюджетников. В правительстве следят за тем, чтобы оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки составлял 44,5% от минимальной зарплаты. Размер единого социального взноса (22%) тоже рассчитывается от уровня минимальной зарплаты. Например, если до 1 декабря 2021 минимальная зарплата была 6000 гривен, то размер ЕСВ был не менее 1320 гривен. В 2022 году минимальный размер ЕСВ будет 1430 гривен, а 1 октября – 1474 гривен. В основном это касается ФЛП, а также предприятий, где работникам платят минимальную зарплату. Всего в Украине зарегистрировано около 2 млн ФЛП, из которых 1,5 млн платят единый налог. Кроме того, максимальная база начисления ЕСВ составляет 15 минимальных заработных плат. В 2022 году по октябрь это будет 97 500 гривен, а с 1 октября 100 500 гривен. Для пенсионеров с длительным трудовым стажем (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) пенсия должна составить не менее 40% от минимальной зарплаты. Сейчас это 2600 гривен, а с 1 октября прибавят еще 80 гривен. Минимальный размер пособия по беременности и родам также не может быть меньше минималки. Не облагаемый налогом размер суточных не может превышать 10% от минималки. В 2022 году размер суточных для сдельных составляет 650 гривен в сутки. Как рассчитывается и выплачивается минималка Человек, согласившийся оформиться на минималку, на руки получает не всю сумму. Из нее еще вычитаются налоги и сборы в размере 19,5% (1,5% военного сбора и 18% налога на доходы физлиц). Потому от заявленных 6500 гривен остается 4830 гривен. По данным Госстата, в сентябре 2021 года в минимальную (6000 гривен) насчитывали для 16,1% штатных работников. Напомним, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2021 составила 17 453 гривны. Это на 3274 гривны больше по сравнению с декабрем прошлого года (14179 гривен). По данным Госстата, за последний год зарплата выросла на 23,1%. Реальная заработная плата (с учетом инфляции) выросла на 11,9%. Отметим, что большинство украинцев не смогли правильно указать, какая ставка налога на доходы физических лиц действует в стране.