Врачи сделали подборку важнейших препаратов, которые нельзя пить вместе с алкогольными напитками. Важно помнить, что безопасной дозы алкоголя нет. То есть в любом случае, употребляя алкоголь, вы рискуете своим здоровьем. Какое лекарство ни в коем случае не стоит совмещать с алкоголем, сообщает GreenPost. Отметим, что сочетание алкоголя с лекарством вызовет мгновенное опьянение, тошноту и другие симптомы. И лекарство, и алкоголь обезвреживают одинаковые ферменты. Из-за увеличенной нагрузки они не успевают справиться с задачей обезвреживания алкоголя, поэтому опьянение наступает быстро и длится долго. Отметим, что изониазид – препарат для лечения туберкулеза слишком токсичен для печени. Поэтому его сочетание с алкоголем – разрушительное. Какое лекарство нельзя сочетать с алкоголем Интерфероны – Интерферон, Альфаферон. Если вы соедините это лекарство с алкоголем, то можете ощутить острые приступы агрессии, депрессию и суицидальные наклонности. Специалисты говорят, что эта комбинация также оказывает разрушительное влияние на желудочно-кишечный тракт и способна спровоцировать желудочное кровотечение и острую печеночную недостаточность.

Какие антибиотики нельзя совмещать с алкоголем (freepik) Жаропонижающие – Ибупрофен (Нурофен, Долгит, Ибуфен, Адвил и другие). При взаимодействии с алкоголем вызывают вялость, слабость, шум в ушах и нарушение координации. Также у вас нарушится сердечный ритм, обострится гастрит и язвенные патологии. Антибиотики — Цефадроксил (Биодроксил), Цефаклор (Альфацет). Это наиболее опасные препараты при сочетании с этанолом. Сочетание вызовет сильную рвоту, тахикардию и скачки давления. Также возникнет инсульт, инфаркт и нарушится работа сосудов. Поэтому врачи рекомендуют пациентам, принимающим антибиотики, избегать употребления спиртных напитков во время и после лечения. Добавим, что кроме антибиотиков есть еще ряд лекарственных средств, взаимодействующих с алкоголем. Их сочетание вызовет значительные побочные эффекты. Поэтому обязательно читайте инструкцию к лекарству и соблюдайте ее. Ранее мы сообщали, что ученые рассказали, как антибиотики могут навредить новорожденному. Также мы писали, что эксперты выяснили, что антибиотики могут увеличить риск рака толстой кишки, особенно у молодых.