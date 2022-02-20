Рецепт "рыбы под маринадом" когда-то был очень популярен, но теперь о нем незаслуженно забыли. Но ведь это просто и невероятно вкусно. В качестве рыбки можно взять хек, минтай, нототению, треску и другие подобные виды. Рецептом и секретами приготовления поделилась знаменитая блоггерша Alina FooDee. Ингредиенты: Рыба – 400-500 г Морковь – 1 шт. Лук – 1 шт. Мука – 2-3 ст. л. Томатная паста — 1-2 ст. л. Вода – 200-300 г Лавровый лист – 1 шт. Черный перец горошком – 4-5 шт. Душистый перец горошком – 2-3 шт. Сахар – по вкусу Соль – по вкусу Уксус или лимонная кислота – по вкусу Пошаговое приготовление блюда Удалите плавники и внутренности у рыбы. Нарежьте на порционные кусочки. Посолите и оставьте 5 минут. Обваляйте рыбу в муке и обжарьте на растительном масле до полной готовности. В качестве альтернативы обжариванию можно отварить рыбу до готовности, удалить кости. Лук нарежьте на четвертинки, морковь натрите на крупной терке. Лук обжарьте до прозрачности, добавьте морковь, обжарьте еще 2-4 минуты, добавьте томатную пасту, воду, лавровый лист, черный перец и душистый перец. Накройте крышкой, тушите 15-20 минут на маленьком огне. Кусочки рыбы выложите в лоток или на блюдо, залейте сверху горячим маринадом, оставьте мариноваться на 2-3 часа. Ранее блоггер также рассказала, как приготовить вкусную скумбрию, которая выходит по вкусу "как консервы". Также сообщалось, как приготовить идеальные ленивые голубцы.