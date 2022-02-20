В сутки, 19 февраля, пророссийские боевики устроили 136 обстрелов на Донбассе. Из них 116 – с применением запрещенного минскими соглашениями оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС. Российско-оккупационные войска обстреляли: Семь раз Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм и автоматических станковых гранатометов. Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм. Четыре раза Старогнатовка – из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм. Три раза Новоселовка – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. Дважды Болотене – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм. Дважды Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм. Широкино – из минометов калибра 120 мм. Три раза поселок Мироновское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов. Пять раз Новогнатовка – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. Четыре раза Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Четыре раза Майское – из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов. Четыре раза Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. Дважды Южное — из минометов калибра 82 мм, противотанковых управляемых комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Пять раз Новозвановка – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов. Пять раз Луганское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и ручного противотанкового гранатомета, станкового противотанкового гранатомета. Дважды Авдеевка — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых комплексов. Девять раз Счастье – из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Пять раз Крымское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. Четыре раза Марьинка — из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов. Дважды Опытное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Четыре раза Нью-Йорк – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Дважды Лопаскино – из минометов калибра 82 мм. Пять раз Новолуганское – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. Пять раз Станицу Луганскую – из танка, артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. Три раза Прицепы — из минометов калибра 120 мм. Сизее — из минометов калибра 120 мм. Новогригоровка — из артиллерии калибра 122 мм. Семь раз Троицкое из минометов калибра 120 мм. Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм. Четыре раза Шумы из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов. Пять раз Зайцево – артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм. Пять раз Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БМП, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Дважды Трехизбенка – из минометов калибра 120 мм. Дважды Богдановку – из минометов калибра 120 мм. Авдеевка – из минометов калибра 120 мм. Новоселовка-2 – из минометов калибра 120 мм. Новотошковское – из минометов калибра 120 мм. Новоалександровка — из минометов калибра 120 мм. Чермалик – из минометов калибра 120 мм. Дважды Пески – из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов. Новогнатовка – из минометов калибра 120 мм. Опытное – из минометов калибра 120 мм. Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, предположительно "Орлан-10" с пересечением линии столкновения. Особенно циничными были обстрелы КПВВ "Счастье", три раза попадавшие под прицельный огонь минометов и станковых противотанковых гранатометов. Командование Объединенных сил отмечает, что обстрелы КПВВ являются нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права. "Этот коварный обстрел со стороны российских оккупационных подразделений является очередным свидетельством того, что боевики не соблюдают никакие международно-правовые нормы. Пострадавших гражданских лиц и личного состава КПВВ нет", — говорится в сообщении. В результате обстрелов, 19 февраля, двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях. Один военнослужащий получил боевое травмирование. С начала суток 20 февраля со стороны боевиков зафиксировано 8 нарушений, 7 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Без потерь. Вчера президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях обстрелов боевиков на Донбассе, сообщив о двух погибших и троих раненых. После этого стало известно, что из-за обстрелов был ранен еще один военный. Кроме того, украинские военные заявили, что российские оккупационные войска готовят серию терактов в Донбассе. В частности, спецслужбы с привлечением "вагнеровцев" могут устроить подрывы жилых домов. Также сообщалось, что народные депутаты и журналисты попали под обстрелы боевиков на Донбассе. РБК-Украина следит за происходящим на Донбассе.