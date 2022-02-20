Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали около двух тысяч нарушений режима прекращения огня 19 февраля. По итогам 18 февраля было зафиксировано 1600 нарушений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Кроме того, 17 февраля было зафиксировано 870 нарушений. В ОБСЕ заявили, что количество нарушений возросло до уровня, фиксировавшегося перед усилением режима прекращения огня. Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях обстрелов боевиков на Донбассе, сообщив о двух погибших и троих раненых. После этого стало известно, что из-за обстрелов был ранен еще один военный. Добавим, РБК-Украина следит за происходящим на Донбассе.