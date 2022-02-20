Сегодня, 20 февраля 2022, завершилась зимняя Олимпиада-2022 в Пекине. Украина с одной серебряной медалью замыкает топ-25 медального зачета среди 91 страны, участвовавших в соревнованиях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Олимпийских игр. Лидером медального зачета по итогам Олимпиады стала Норвегия, в активе которой 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. На втором месте – Германия (12-10-5), на третьем – Китай (9-4-2). На четвертом месте – США (8-9-7), на пятом – Швеция (8-5-5). Украина завершила Олимпиаду на 25 месте в медальном зачете благодаря серебряной медали фристайлиста Александра Абраменко. На прошлых играх в Пхенчхане украинская сборная была 22-й. Церемония закрытия ХХIV Олимпиады в Пекине пройдет сегодня, начало в 14.00 по Киеву. Напомним, сегодня сборная Финляндия по хоккею обыграла россиян и взяла "золото" Олимпиады. Украинские лыжницы участвовали в последней гонке в Пекине, но финишировали вдали от пьедестала.