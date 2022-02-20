Сегодня, 20 февраля, днем по крайней мере и в южной части местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура в дневные часы 4-9 градусов тепла, на юге страны до 12 градусов тепла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По прогнозу Ургидрометцентра, ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в Карпатах, ночью и в северной и восточной частях порывы 15-20 м/с. Температура воздуха составит: на западе страны днем +6+8 градусов, а ночью -2+2 градусов; в северных областях днем +6+8 градусов, ночью 0+2; в центральных областях днем +6+8 градусов, ночью 0+2; в восточных областях днем +6+8 градусов, а ночью +1+3; на юге страны днем +8+10 градусов, ночью +1+3. Погода в Киеве Днем в столице переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью +1+3 градусов тепла, днем +6+8 градусов тепла.