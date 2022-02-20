Пророссийские боевики размещают артиллерию и бронетехнику среди жилых домов. Таким образом, во время обстрелов агрессор провоцирует нашу армию на ошибки. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины. "Командование российских оккупационных войск размещает артиллерию и бронетехнику среди жилых домов и оттуда обстреливает наши мирные населенные пункты. Это поведение преступников, которые провоцируют нас на ошибки", — заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По словам Резникова, агрессор намеренно провоцирует украинских военных на самозащиту согласно ст. 51 Устава ООН. В то же время действия врага не остаются безнаказанными.

"Но я горжусь тем, как наши военные сейчас держат этот удар. Они действуют очень взвешенно и знают, как отвечать филигранно", — добавил Резников.

В то же время министр отметил, что у российской пропаганды нет эффекта, поскольку ей никто уже не верит. Напомним, РБК-Украина писала о том, что с начала обострения ситуации на Донбассе погибли два украинских военнослужащих. Пятеро были ранены.