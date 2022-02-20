Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин не верит в исполнение минских соглашений украинским президентом Владимиром Зеленским. По его словам, украинская сторона не намерена этого делать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Первого канала". "У Путина сейчас есть все основания не рассматривать Зеленского как человека, который может и желает выполнить минский комплекс мер. Если рассмотреть все заявления Зеленского, то из них следует, что он не может, не хочет и не собирается этого делать", — заявил Песков. По словам представителя Кремля, Украина хочет говорить с Россией об урегулировании войны в Донбассе, но Россия не считает себя стороной конфликта. "И обсуждения должны вестись между Зеленским и представителями юго-востока, а вот с этим проблемы, этого они не хотят", — добавил он. Напомним, недавно в интервью РБК-Украина Зеленский назвал минские соглашения бездарно составленным документом. В то же время он рассказал, что исполнение "Минска" хотят Франция и Германия.