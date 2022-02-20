С начала обострения на Донбассе погибли два украинских военных. Сегодня стало известно о том, что вторым погибшим является виннитчанин Денис Кононенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Винницкой ОГА Сергея Борзова. По его словам, Кононенко погиб при обстреле 19 февраля. "В 12:40 во время минометного обстрела ранения получил водитель мотопехотной роты. Ранения оказались несовместимы с жизнью. Денису было всего 34… У него остался сын", — сообщил Борзов. Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции назвал имя первого погибшего бойца, им оказался разведчик Антон Сидоров. За минувшие сутки пророссийские боевики совершили 136 обстрелов на Донбассе. Из них 116 с применением запрещенного минскими соглашениями оружия.