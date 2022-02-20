В случае необходимости каждый гражданин Украины имеет право на получение жилищной субсидии. Минсоцполитики ввело электронный сервис, чтобы упростить порядок получения помощи. О том как оформить субсидию онлайн – читайте в материале РБК-Украина. Кто имеет право на субсидию Право на получение субсидии имеет каждое украинское семейство или отдельное лицо, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают в среднем 15% ежемесячного совокупного дохода. Как получить услугу онлайн: инструкция Для оформления субсидии онлайн необходимо: 1. Зайти на сайт Министерства социальной политики Украины в рубрику "Е-сервисы". 2. В рубрике "Э-сервисы" выбрать "Субсидии". 3. После автоматического перехода на сайт, где нужно заполнить форму, а именно выбрать один из трех способов регистрации: Шаг 1 На стартовой странице Системы предоставления услуги предварительной регистрации документов о назначении жилищной субсидии предлагается выбрать один из вариантов регистрации/входа. В случае выбора "регистрация или вход с идентификацией электронной цифровой подписью" и "регистрация или вход с идентификацией BankID", представление и подписание документов происходит исключительно в электронном виде без необходимости личного посещения управления социальной защиты. Важно . В случае "регистрация или вход по адресу электронной почты" необходимо подать документы в бумажной форме (после заполнения формы на сайте поступит ПДФ-версия документа, которую нужно будет распечатать, подписать и занести в орган социальной защиты ). Шаг 2 После успешного входа в систему будет осуществлен переход к заполнению электронных форм: заявления о назначении и предоставлении в денежной форме через (указывается отделение банка); декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии. Шаг 3 После заполнения всех необходимых реквизитов необходимо проверить и подтвердить правильность внесенных данных и подать документ. В результате на электронный адрес поступит сообщение: "Ваше электронное заявление на назначение жилищной субсидии было успешно зарегистрировано. Ее номер…". На всякий случай сохраните его. Что потом? Рассматривать заявление именно орган социальной защиты населения, который назначен при заполнении электронной формы. В случае, если не использовалась электронная цифровая подпись, придется лично обратиться в орган социальной защиты населения, чтобы собственноручно подписать документы. Ранее РБК-Украина писала, можно ли оформить субсидию в случае долга за жилищно-коммунальные услуги. Также мы говорили, кто не сможет претендовать на выплату субсидий.