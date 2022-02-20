Сладкая и сочная консервированная кукуруза во многом решает вкус блюда, в которое его добавляют. Но бывает, что этим ингредиентом можно только испортить. Как выбрать качественную кукурузу в супермаркете, пишут Belnovosti. Стандарт стандарта разница Главное, на что следует обратить внимание, изучая надписи на банке – по каким стандартам изготовлена кукуруза : по ГОСТу или ТУ. Если первое – это государственный общепринятый стандарт, то второе – "технические условия", которые устанавливает сам производитель. Выбирать следует только первый вариант потому, что кукуруза, изготовленная по ГОСТу, так называемой молочной зрелости. Такая кукуруза будет почти наверняка сочной и нежной, ведь при ее приготовлении были соблюдены пропорции соли и сахара. А открыв банку с кукурузой, изготовленную по ТУ, вы можете увидеть, что там очень много жидкости, зерна могут быть разного размера, неравномерного сероватого цвета. Дата изготовления имеет значение Поздней осенью или зимой консервируют сушеные зерна, а не молодые. Такая кукуруза сухая, с толстой шкуркой. Лучше по качеству и вкусу и кукуруза, собранная и законсервированная летом. И конечно же не вздумайте покупать банки со вздутыми крышками. Ранее эксперты также рассказали, как понять, качественный ли зеленый горошек в банке. Также шеф-повар поделился секретами, как не прогадать при заказе суши.