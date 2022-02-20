В Российской Федерации заявили о якобы нежелании Украины выполнять минские соглашения. В то же время, наша страна сделала куда больше для дипломатического разрешения конфликта. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Но любой переговорный процесс – это дорога с двусторонним движением, путь к поиску приемлемого сторонами компромисса. Но если оценивать, какая из сторон больше пытается пройти этим путем, то украинская сторона за период с 2019 года сделала точно больше", – заявил Подоляк. . По словам советника главы ОП, Российская Федерация до сих пор не объяснила невыполнение соглашений со своей стороны. Речь идет, например, о блокировании работы КПВВ на Донбассе, недопуске представителей Красного Креста на временно оккупированные территории Украины и разрушении режима "тишины". "О чем все это говорит? Минский формат зависит от некоторой нелогичности Минских документов. Перемешивание пунктов безопасности, гуманитарной сферы и политики и стало тем, что сейчас приводит к заболачиванию переговорного процесса", — отметил Подоляк. В то же время, как отметил советник главы ОП, чтобы вернуться к переговорам, Украина настаивает на проведении встречи лидеров в рамках нормандского формата. Напомним, РБК-Украина писала, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину не верят в выполнение минских соглашений со стороны Украины. "Если рассмотреть все заявления Зеленского, то из них следует, что он не может, не хочет и не собирается этого делать", – заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.