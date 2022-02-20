В оккупированном Донецке 20 февраля прогремел еще один мощный взрыв. По словам очевидцев, инцидент произошел в Ленинском районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса". Сообщается, что взрыв прогремел около 12:00 по киевскому времени в районе водохранилища Донецкое море. Взрыв был хорошо слышен в микрорайонах Широкий, Мирный и Боссе. Кроме того, фото столба дыма после взрыва были опубликованы в соцсетях. Напомним, ранее в пятницу произошел мощный взрыв в центре Донецка, как выяснилось, взорвалась машина главаря местной "народной милиции". После этого произошел взрыв в оккупированном Луганске, был поврежден газопровод.