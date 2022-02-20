Погода в Украине снова изменится в последней декаде февраля. Синоптики прогнозируют, что после потепления в страну лопнет мокрый снег, а температура воздуха снизится. Впрочем, морозов не будет. Читайте ниже в материале Styler подробный прогноз на пять дней. По данным Украинского гидрометцентра, похолодание следует ожидать 23-24 февраля. Пока будет тепло, местами до +12 градусов. Воскресенье, 20 февраля будет теплым и без осадков (немного дождя на Закарпатье). Температура днем от +5 до +11 градусов. В понедельник , 21 февраля, облачно и с небольшим дождем будет на Западе, а также в Винницкой и Житомирской областях. Температура высока, +5+12 градусов. 22 февраля осадки переместятся: на западе ясно, а на остальной территории дожди. Но будет еще тепло.

Скрин: Погода в Украине 20-22 февраля (meteo.gov.ua) В среду 23 февраля ожидается похолодание до +2+7 градусов, на юге и востоке +6+9. В западные области нагрянут сильные осадки – дождь с мокрым снегом. Немного померзает и на востоке, на остальной территории сухо. 24 февраля осадки сместятся к северу, будет прохладно, как и днем раньше.

Скрин: Погода в Украине 23-24 февраля (meteo.gov.ua) Раньше мы писали, какой будет погода в стране в выходные.