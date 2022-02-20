В ВСУ предупредили о фейковых, якобы, "официальных" страницах украинской армии. Одну из них обнаружили в Twitter. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. "Внимание! В Твиттере появилась фейковая страница Вооруженных Сил Украины. Будьте бдительны! Доверяйте только официальным источникам информации", — пишет прессслужба Стратком ВСУ.

Фото: в ВСУ предупредили о фейковых "официальных" страницах (facebook.com/AFUStratCom) Напомним, РБК-Украина раскрывает все подробности, происходящие на Донбассе в результате обострения ситуации.