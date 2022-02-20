Президент Украины Владимир Зеленский и французский президент Эммануэль Макрон провели переговоры на фоне обострения в Донбассе. Стороны выступили за созыв срочного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и введение режима тишины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского. "В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации безопасности и новых провокативных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ и немедленный ввод режима тишины", — отметил Зеленский. Отметим, ТКГ не может собраться на экстренное заседание в течение нескольких дней, российская сторона срывает встречи, созываемые по инициативе координатора ОБСЕ. Напомним, на вчерашней Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявлял, что Киев желает мира. РБК-Украина также собрала главные заявления мюнхенской речи президента.