Женская сборная Великобритании по керлингу завоевала золото Олимпиады. Матч был завершен после девятого энда. Об этом сообщает РБК-Украина. Британки в финале выиграли команду Японии со счетом 10:3. Сборная Великобритании во второй раз в истории выиграла золото Олимпийских игр. Впервые это произошло в 2002 году. Ранее мужская сборная Норвегии победила в лыжном двоеборье. Напомним, что шведка Неслунд выиграла "золото" в скикроссе. Добавим, что финский фристайлист получил перелом ключицы на Олимпиаде-2022.