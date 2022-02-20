Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что жителям оккупированного Донбасса приходят смс о записи их телефонных разговоров. Она расценивает это как нарушение прав человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook. "По сообщению моего представителя в Донецкой и Луганской областях, граждане в ОРДЛО начали получать смс-сообщения о том, что их разговоры будут записываться, а сообщения в Facebook, социальных мессенджерах фиксироваться", — отметила она. По ее словам, действия являются нарушением положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующих право на конфиденциальность. Напомним, сегодня стало известно, что оккупированная часть Луганской области может остаться без связи и интернета из-за мобилизации сотрудников местного оператора "Лугаком". Ранее сообщалось о повреждении линий Vodafone на подконтрольном Донбассе.