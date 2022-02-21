При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, оккупанты сами подрывают объекты инфраструктуры и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов на Донбассе.

Так прокомментировали российскую новость о том, что «выпущенный с территории Украины снаряд попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области» в пресс-центре Штаба ООС.

Напомним, ранее мы уже писали, что «пограничный пункт» на самом деле оказался строением больше похожим на заброшенный сарай. Рядом с ним нет дороги и какой-либо инфраструктуры.

«Противник продолжает использовать свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины и нагнетания ситуации. На этот раз агрессор прибег к обвинениям украинских защитников в якобы обстреле российского пограничного пункта в Ростовской области. Это не соответствует действительности. Продемонстрированное на фото и видео российскими пропагандистскими СМИ здание больше напоминает «хозяйственное помещение», чем пограничный пункт.

Кроме того, артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода. Следовательно, учитывая технические характеристики имеющихся на вооружении Вооруженных Сил Украины артиллерийских систем, поражение указанного «хозяйственного помещения» невозможно.

Кроме этого, российские СМИ сообщают о резком обострении ситуации вблизи украинско-российской границы. Официально сообщается, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на своих позициях, соблюдают Минские договоренности и не проводят никаких наступательных действий», — говорится в сообщении Штаба ООС.

Как сообщалось ранее, газопровод в Луганске, на котором прогремел взрыв, Украина после вторжения российских войск не использует и не контролирует.

Новые спутниковые снимки, сделанные 20 февраля, свидетельствуют об усиленной активности российских войск, расположенных рядом с северо-восточной границей Украины с Россией.