Ситуация в Украине сейчас критическая и все ресурсы, в том числе финансовые, должны быть направлены на оборону. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий народного депутата Киры Рудык по поводу "экономического паспорта". "Может ли быть ситуация в стране более критической, чем сейчас? Мы должны переформатировать все наши ресурсы и все наши средства на оборону", — подчеркнула Рудык в эфире телеканала "Украина 24". уже сейчас, однако сама почему-то не принимает необходимые решения по перераспределению средств на вооружение и оборону. "Сейчас нужно максимально вкладывать деньги в нашу оборону. Это касается также привлечения международных инвестиций", — подчеркнула нардеп. Как известно, президент внес на рассмотрение в парламент законопроекты о введении «экономического паспорта украинца». Эта инициатива была раскритикована международными и украинскими экономистами, ведь она не только дискриминирует украинских детей по году рождения (паспорта будут доступны только для детей с 2019 года рождения), но также приведет к наращиванию государственного долга, разбалансированию поступлений и дефициту средств на социальные выплаты. Как сообщалось, ранее Рудык призвала Верховную раду поддержать решение о санкциях против депутатов Госдумы РФ.