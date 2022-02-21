Сварить куриный бульон, казалось, что может быть проще. Но и в этом деле многие из нас допускают массу ошибок, которые способны испортить такое простое нехитрое блюдо. Какие частые ошибки допускаются, и как этого избежать, пишут Belnovosti. Правильный кусок мяса Чтобы бульон получился действительно наваристым, важно выбрать правильный кусок мяса. Так, из куриной грудки не удастся получить наваристый бульон. Выберите кусок с жилками и пожирнее, но лишний жир все же лучше убрать, в противном случае бульон не будет прозрачным. Сливайте воду, снимайте пену, мойте кастрюлю Чтобы бульон приготовился прозрачным, нужно снимать свернувшийся белок, то есть пену. После закипания необходимо слить воду из кастрюли, помыть от "хлопьев" саму кастрюлю и еще раз помыть мясо. Уже во второй воде суп варят до готовности. Только холодная вода Главная хитрость для приготовления наваристого и вкусного бульона – заливать мясо холодной водой. Дело в том, что мясо отдаст больше мясного сока бульону, он станет насыщеннее. Молит на маленьком огне "Правильный" бульон должен мучить, а не кипеть, поэтому варить его нужно на среднем огне. Крышка обязательно должна быть приоткрыта. Нужно знать, когда солить Дело в том, что соль "вытаскивает" сок из мяса и способствует свертыванию белка, и потому мясо может получиться жестким. Солите бульон в середине или конце приготовления. Для янтарного бульона можно добавить лук и морковь, тогда он будет не только вкусным и прозрачным, но и приятным золотистым цветом. Ранее шеф-повар честно рассказал, как выбрать вкусные суши и не попасться на уловки ресторанов. Также мы писали, зачем на самом деле тесто нужно добавлять водку.