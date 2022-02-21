Парламентарий России в нормандском формате на уровне советников Дмитрий Козак заявил, что Украине якобы предлагали вернуть оккупированный Донбассу на любых условиях. По его словам, украинскую сторону такие вопросы якобы "вводили в ступор". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на заседании Совбеза РФ. "Если говорить об Украине, очевидно, Донбасс ни Украине, ни Западу не нужен, не нужно урегулирование конфликта, нужно замораживание конфликта. На любой гипотетический вопрос о том, как они смотрят на то, чтобы на любых условиях вернуть Донбасс в состава Украины, у них это вызывает абсолютный ступор, они не понимают, как на него отвечать. Просто молчат, опускают глаза", — заявил Козак. Напомним, ранее сообщалось, что на сегодняшнее заседание Совбеза РФ вынесли вопрос о признании так называемых "ЛДНР". К этому главари так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" обратились к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о признании.