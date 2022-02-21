В переговорах о российском кризисе должны участвовать постоянные члены Совбеза ООН, а также Германия и Турция. Напомним, постоянными членами Совбеза ООН являются Россия, Китай, США, Великобритания и Франция.

Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пишет «Европейская правда».

«Мы считаем, что оптимальным форматом проведения дискуссии о деэскалации и формировании новых гарантий безопасности было бы проведение саммита в формате 5 постоянных членов Совбеза ООН, плюс Украина, Германия, Турция. Это оптимальный формат для обсуждения того, что сейчас происходит вдоль границ Украины», – сказал Кулеба.

«Ночью появилась информация о саммите Байдена и Путина, который может состояться. Украина приветствует любые дипломатические усилия для предотвращения развития конфликта», — добавил министр.

Издание отмечает, что полноценные саммиты СБ ООН не являются привычной практикой и проводятся крайне редко. В частности, такой саммит состоялся в 1992 году, после развала СССР и сомнительного по юридической чистоте «вступления» России в ООН.

Ранее в пресс-центре Штаба ООС прокомментировали новость о «выпущенный с территории Украины снаряд попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области». Там заявили, что это фейк. Это подтверждает продемонстрированное фото и видео российских пропагандистских СМИ, на которых видно здание, которое больше напоминает «хозяйственное помещение», чем пограничный пункт.

Напомним, ранее мы уже писали, что «пограничный пункт» на самом деле оказался строением больше похожим на заброшенный сарай. Рядом с ним нет дороги и какой-либо инфраструктуры.