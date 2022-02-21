В результате обстрела на Донбассе 21 февраля украинский военный получил боевое травмирование. Еще один боец взорвался на неизвестном устройстве. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на брифинг начальника пресс-службы Объединенных сил Павла Ковальчука. "В результате обстрела один военнослужащий получил боевое травмирование, состояние его здоровья удовлетворительное. Еще один воин получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном предмете, состояние его здоровья тяжелое", — отметил он. Также сообщается, что пострадавшим предоставлена медицинская помощь, их эвакуировали в госпитале. Напомним, сегодня из-за обстрелов в Луганской области пришлось остановить работу тепловой электростанции в городе Счастье. Кроме того, сегодня Россия обвинила Украину в якобы обстреле пограничного пункта, но украинская сторона отрицает это.