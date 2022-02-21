Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, победу бы одержал действующий глава государства Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса компании SOCIS.

По данным исследования, рейтинг Зеленского составляет 17,1%, а среди тех, кто определился с кандидатом, за него готовы отдать голоса 23,7% украинцев.

На втором месте пятый президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко с 15,8% рейтинга и 21,9% поддержки на выборах среди определившихся.

Опрос, проведенный компанией SOCIS показал, что почти 64% украинцев выступают против второго президентского срока Владимира Зеленского.

Электоральный рейтинг президента Владимира Зеленского за последние несколько месяцев снизился, при этом его все равно готовы повторно избрать на этот пост.