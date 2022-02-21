Президент РФ Владимир Путин заявил, что во время разговора президент США Джо Байден заверил его, что возможен мораторий на вступление Украины в НАТО. При этом Путин добавил, что возможный мораторий – это не уступка, а реализация российских планов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совбеза РФ. "Как разговаривали по этому поводу (вступления Украины в НАТО, — ред.) американский коллега заверил, что Украину не собираются принимать завтра в НАТО. Более того, возможен какой-то мораторий, но они говорят что Украина еще не готова. Поэтому ответ был прост. – это не уступка нам, это реализации Ваших планов», – заявил Путин. Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что лучшей гарантией безопасности для Украины был бы немедленный прием в НАТО. Кроме того, ранее Зеленский заявил, что Украине необходим глобальный документ с гарантиями безопасности. Также Зеленский заявил, что РФ использует вопросы НАТО как оправдания войск на границе Украины. Он также считает, что Германия и Франция должны быть заинтересованы в вступлении украинского государства в НАТО.