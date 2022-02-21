Президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал «Л/ДНР». С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление российского лидера на заседании Совбеза РФ.

«Считаю необходимым принять давно назревшее решение. Признать суверенитет «ДНР» и «ЛНР». Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а также ратифицировать соглашения о дружбе и взаимопомощи с этими республиками», — заявил глава Кремля.

После этого Путин вместе с главарями «Л/ДНР» Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником подписали договоры о дружбе и взаимопомощи.