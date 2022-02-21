Президент РФ Владимир Путин считает, что после принятия Украины в НАТО угрозы для России "многократно возрастут". По его словам, тогда оккупированный Крым станет возвращаться силовым путем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина в ходе заседания Совбеза РФ. Путин напомнил, что пятая статья договора о создании НАТО предусматривает, что все страны должны воевать на стороне своего союзника, если он подвергается агрессии. "Поскольку никто не признает волеизъявление крымчан и севастопольцев, а Украина настаивает, что это ее территория, у нас возникает реальная угроза, что они начнут отвоевывать эту, как они считают, свою территорию военным способом", — добавил российский лидер. По его словам, в этом случае весь Североатлантический блок будет обязан включиться в эти события. Напомним, все высшее военно-политическое руководство Украины неоднократно заявляло, что оккупированные территории вернутся в Украину исключительно мирным дипломатическим путем. Напомним, ранее Путин уже выразил опасение, что после вступления в НАТО Украина якобы попытается вернуть оккупированный Крым силовым путем.