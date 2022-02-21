Президент Российской Федерации Владимир Путин созывает 21 февраля заседание Совета безопасности России. Предыдущее он проводил 18 февраля.

Об этом сообщают российские СМИ.

«Президент Путин соберет заседание Совета Безопасности России. Это большой Совет Безопасности», — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Пескова.

Он уточнил, что это нерегулярное заседание. Тема заседания официально не озвучена.

Известно, что 21 февраля Путин проведет еще и переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Новые спутниковые снимки, сделанные 20 февраля, свидетельствуют об усиленной активности российских войск, расположенных рядом с северо-восточной границей Украины с Россией.

На Донбассе идет тотальная мобилизация — мужчинам на предприятиях выдают повестки, на улицах останавливают машины и интересуют на счет военкоматов.