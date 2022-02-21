Президент России Владимир Путин после признания «ЛНР» и «ДНР» подписал указ о введении российских войск на оккупированный Донбасс. Речь идет о якобы «миротворцах».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указы Путина.

Согласно опубликованным документам, в связи с обращением главарей «республик» Дениса Пушилина и Леонида Пасечника российскому Минобороны поручается обеспечить осуществление Вооруженными силами «функций по поддержанию мира» на оккупированных территориях.

Этими же указами так называемые «ДНР» и «ЛНР» признаются Россией «суверенными и независимыми государствами». А также поручается установить с ними «дипломатические отношения».