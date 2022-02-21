Президент России Владимир Путин заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон ему сообщил об изменении позиции США по ряду вопросов, включая Украину. Российский лидер заявил, что необходимо понять о чем идет речь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Совета Безопасности России. В ходе заседания Путин заявил, что накануне разговаривал с Макроном по телефону до двух часов ночи. По его словам, во время беседы французский президент заверил, что в позиции США по ряду вопросов есть перемены. "Сначала нужно понять, в чем эти изменения состоят. Если они есть, потому что ваш коллега (министра иностранных дел России Сергея Лаврова – ред.) публично заявил, что никаких сдвигов по принципиальным вопросам, связанным с расширением, возможным принятием других стран в НАТО, включая Украину, у них нет", – добавил Путин. Напомним, сегодня, 21 февраля, Путин созвал расширенное заседание Совбеза России. Отметим, на заседание вынесен вопрос о признании Россией так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".