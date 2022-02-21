Компания Realme готовится выпустить самое мощное зарядное устройство для собственных смартфонов. Представит его уже 28 февраля на MWC 2022 года. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Realme. Ожидается, что 28 февраля компания также представит Realme GT2 Pro для международных рынков. Как и предыдущие зарядные устройства, это так же окрашено в белый цвет.

Среди известных характеристик: максимальная выходная мощность – 200 Вт (20 В и 10 а); Поддержка USB Power Delivery, ограниченная 45 Вт (5 В и 3 А, 20 В и 2,25 А). В прошлом году Xiaomi уже представила адаптер, который может зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч в 8 минут, однако он так и не поступил в продажу. Напомним, РБК-Украина писала о том, что Европейский союз может утвердить единый порт для гаджетов.