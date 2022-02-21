В Москве местная полиция скрутила пенсионера, который развернул плакат в поддержку Украины.
Видео поделился в Twitter российский корреспондент Guardian и Telegraph Алек Лун.
«Россия, не трогай Украину!». 6 человек развернули транспаранты против вторжения в центре Москвы. На месте ожидала полиция, которая немедленно их арестовала», — пишет он.
«Russia don’t touch Ukraine!» 6 people unfurled banners against invasion in downtown Moscow. Waiting police immediately arrested them pic.twitter.com/DsUYqYDnXP
— Alec Luhn (@ASLuhn) February 20, 2022
Как сообщалось ранее, газопровод в Луганске, на котором прогремел взрыв, Украина после вторжения российских войск не использует и не контролирует.
Новые спутниковые снимки, сделанные 20 февраля, свидетельствуют об усиленной активности российских войск, расположенных рядом с северо-восточной границей Украины с Россией.