В Москве местная полиция скрутила пенсионера, который развернул плакат в поддержку Украины.

Видео поделился в Twitter российский корреспондент Guardian и Telegraph Алек Лун.

«Россия, не трогай Украину!». 6 человек развернули транспаранты против вторжения в центре Москвы. На месте ожидала полиция, которая немедленно их арестовала», — пишет он.

«Russia don’t touch Ukraine!» 6 people unfurled banners against invasion in downtown Moscow. Waiting police immediately arrested them pic.twitter.com/DsUYqYDnXP

— Alec Luhn (@ASLuhn) February 20, 2022