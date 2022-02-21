Российские СМИ распространили новость о том, что «выпущенный с территории Украины снаряд попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области». При этом в сети уже есть видео с места происшествия, на кадрах видно, что у «погранпункта» нет вообще никакой инфраструктуры.

«Двадцать первого февраля в 9:50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов <…>, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы», — сообщает «РИА Новости».

Также сообщается, что пострадавших нет.

Telegram-канал «Дождя» опубликовал видео с места ЧП. На кадрах разрушено какое-то непонятное строение, рядом с которым нет никакой инфраструктуры, кругом одни кусты.