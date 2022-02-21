Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что у Украины есть все, чтобы создать ядерное оружие. Причем эти возможности вроде бы выше, чем у Ирана и Северной Кореи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на заседании Совбеза РФ. "Хотел бы обратить внимание на заявление (президента Украины, – ред.) Зеленского, что они хотели бы себе вернуть статус ядерной страны. Это опасно по нескольким причинам. Первая – за долгие годы пребывания в СССР там были созданы возможности по созданию такого оружия и ее носителей… Есть оборудование, есть специалисты и есть возможности, гораздо большие, чем у Ирана и Северной Кореи", — отметил Шойгу. Новость дополняется Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности украинский президент Владимир Зеленский заявил, что за отказ от ядерного потенциала Украина получила гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму. Немецкий посол в Украине Анка Фельдгузен отметила, что у Будапештского меморандума нет юридических обязательств.