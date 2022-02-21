Григорий Лепс недавно вышел из психбольницы и расстался с женой Анной Шапликовой, с которой прожил 20 лет. Сейчас российский певец встречается со скандальной львовской моделью Натальей Болюх. Это видно на видео, попавшем в сеть. На днях Лепса заметили в компании очаровательной блондинки. Артист обнимал свою спутницу, шутил с ней и целовал в висок. В ответ украинка улыбалась.

Наталья Болюх проводит весело время с Григорием Лепсом Первая вицемис "Украина Вселенная", а также обладательница титула "Мисс Львов 2018" не в первый раз попадает в скандальную историю. В 2019 году ее разоблачили в связи с российским чиновником. Кроме того, она часто ездила в Москву. Украинка пожаловалась в эфире пропагандистского канала, что в родном Львове ее преследуют, а националисты устроили ей репрессии. При этом она отрицала связь с чиновником и говорила, что летала в Москву к друзьям. Болюх даже свой день рождения отмечала в Москве. По данным украинских СМИ, в 2021 году Наталья Болюх вышла замуж за состоятельного российского предпринимателя, но через несколько месяцев развелась. Напомним, известная украинская певица Кристина Соловой пожаловалась на российского рэпера Пашу Изотова, укравшего ее песню "Держи". Позже с ней связался автор YouTube-канала, на котором был опубликован клип рэпера, и начал угрожать ей, но она не растерялась и быстро дала отпор.