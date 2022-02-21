Представитель так называемой «народной милиции ДНР» Эдуард Басурин призвал Россию оказать «республике» военную помощь.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью Басурина российскому пропагандистскому YouTube-каналу «Соловьев Live».

«В первую очередь моральная помощь. Финансовая — тоже я бы не отказался. Военная — тоже необходима. По разным направлениям … Люди, живущие здесь, должны знать, что за их спиной нас никто не предаст, что мы являемся друзьями… Когда люди увидят это — дышать станет легче».

