В Харькове учительница английского языка школы №28 попала в скандал. Темой урока были «известные личности» и среди них показали портрет российского президента Владимира Путина. Конечно, мы не знаем в каком духе обсуждали его личность, но стоит отметить, что его фото разместили рядом с такими личностями, как Шекспир, Тэтчер и Эйнштейн.

Снимком поделились в Telegram-канале «h_kharkov».

Некоторые пользователи отметили, что осуждать Путина можно и на английском.

«Я с детства знала, что Гитлер – плохой человек. Это же не для ясельной группы, если дети уже в школе, осознавать злодейства человека они могут», – пишут пользователи.

Новые спутниковые снимки, сделанные 20 февраля, свидетельствуют об усиленной активности российских войск, расположенных рядом с северо-восточной границей Украины с Россией.

На Донбассе идет тотальная мобилизация — мужчинам на предприятиях выдают повестки, на улицах останавливают машины и интересуют на счет военкоматов.