Покупка автомобиля в Украине является роскошью, поэтому многие берут поддержанные машины. Однако стоит знать, что в большинстве стран мира скручивание пробега автомобиля не считается преступлением и не регламентируется на уровне законодательства. Поэтому уменьшение показателей одометра является очень распространенным явлением.

Эксперты из «УкрАвтопром» назвали страны, где больше всего продают машин со скрученным пробегом.

Худшие результаты показали страны Балтии. На первом месте в антирейтинге находится Латвия – 24% автомобилей на вторичном рынке имеют скрученные показатели одометра. На втором месте Румыния – около 20%, на третьем – Эстония – около 19%.

Украина занимает шестое место в рейтинге с показателем 16%.

Проблема со скрученным пробегом автомобиля несколько менее масштабна в странах Западной Европы. Уровень жизни в этом регионе намного выше, и люди могут позволить себе приобрести новый автомобиль.

Мировая автомобильная промышленность страдает из-за дефицита полупроводников и чипов. В автосалонах не хватает новых автомобилей. Те, кто хотел приобрести новый автомобиль, продолжают ездить на старом подержанном или выбирают «молодое» авто с небольшим пробегом. Как следствие, количество автомобилей с пробегом на рынке Европы уменьшается, а цена растет.

В Украине с 1 января изменились суммы сбора на обязательное государственное страхование при первой регистрации легкового автомобиля. Это связано с изменением размера минимального прожиточного минимума.