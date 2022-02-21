Россия заявила о ликвидации пятерых «нарушителей границы РФ из состава диверсионной группы, которая проникла с территории Украины».

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Согласно заявлению российских военных, «были уничтожены две украинские боевые машины пехоты (БМП), перешедшие границу в Ростовской области»: «Среди военнослужащих вооруженных сил РФ и пограничных войск ФСБ России пострадавших нет».

«В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с Российской Федерации вошли две боевых машины пехоты ВСУ. Оперативно прибывшим к месту боестолкновения подразделением российских вооруженных сил огнем из противотанковых средств обе боевых машины пехоты ВСУ были уничтожены», — заявили в Южном военном округе.