Великобритания введет санкции против депутатов Государственной думы и сенаторов Совета федерации РФ, проголосовавших за признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Также британский МИД подготовил дополнительные ограничения на случай продления агрессии России против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Министерства иностранных дел Британии. "Великобритания наложит санкции на тех членов российской Думы и Совета федерации, которые проголосовали за признание "независимости" Донецка и Луганска, что является грубым нарушением территориального суверенитета Украины". — говорится в релизе. Кроме того, в ближайшее время Великобритания планирует ввести ограничения, которые не позволят британским компаниям и физическим лицам инвестировать или вести бизнес в ЛДНР. Ограничения будут действовать, пока эти территории не вернутся под контроль Украины. В случае дальнейшей агрессии России против Украины Великобритания подготовила беспрецедентный пакет дополнительных санкций. Ограничения коснутся российского финансового сектора и торговли. Кроме того, планируется принять закон, который не позволит России выпускать суверенные долговые обязательства на британских рынках. Напомним, ранее Великобритания ввела санкции против пяти российских банков и друзей президента РФ Владимира Путина. Напомним, 21 февраля Путин официально признал "ЛНР" и "ДНР". Сегодня Госдума и Совфед России ратифицировали так называемые "договоры о дружбе" с ними.