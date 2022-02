Приготовление любой пищи из свежих ингредиентов обычно включает в себя очистку, измельчение, нарезку и промывание, особенно когда речь идет об овощах. Но прежде чем нести в раковину какие-либо продукты, подумайте дважды – эксперты предупреждают, что некоторые из них вы никогда не должны мыть перед приготовлением. О том, какие продукты нельзя мыть после того, как вы извлекли их из холодильника, и почему — пишет Eat this, not that.

Никогда не мойте уже вымытую и упакованную зелень из супермаркета Независимо от того, насколько чиста ваша кухня, любая листовая зелень, расфасованная в контейнеры с надписью "уже вымыта", не должна снова поддаваться мгновенно, говорят эксперты.

"Еще одна мойка (дома) может фактически увеличить риск того, что листовая зелень подцепит бактерии из вашей раковины, столешниц, разделочных досок, ножей, дуршлагов, салатниц, лоханок или других предметов или поверхностей на вашей кухне в процессе мытья", — рассказала диетолог Нево Кокран.

Она подчеркнула, что даже безупречно чистые домашние кухонные помещения далеки от стандартов чистоты на предприятиях, где перерабатывается расфасованная зелень.

"Листовая зелень в запечатанных пакетах с этикетками "помыт" или "готово к употреблению" производится на предприятии, проинспектированном государственным регулирующим органом и работающем в соответствии с надлежащей производственной практикой", — отметила Кокран.

Что нельзя мыть перед употреблением (фото: pexels.com)

Также не нужно мыть сырое мясо и яйца

Но не только предварительно вымытую листовую зелень нельзя мыть во время приготовления пищи. По данным Центра контроля и защиты от заболеваний (CDC), промывание мяса, птицы или яиц также является плохой идеей.

"Мытье сырого мяса, курицы, индейки или яиц может привести к распространению микробов на раковину, столешницу и другие поверхности на кухне. Эти микробы могут попасть на другие продукты, такие как салаты или фрукты, и вызвать у вас недомогание", — отметили эксперты.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) заявляет, что больше нет необходимости мыть мясо или птицу благодаря современным коммерческим методам мытья. По их данным, мясо и птица достаточно тщательно очищаются при переработке. Поэтому любая дальнейшая мойка является ненужным дополнительным риском. Напомним, ранее мы писали о том, как сделать суп сытным без мяса с помощью восточной хитрости. А также сообщали, как избавиться от неприятного запаха в стиральной машине.